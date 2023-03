Xbox Games with Gold: Die Gratis-Spiele für April 2023 vorgestellt

Xbox Games with Gold: Die Gratis-Spiele im April 2023

Im April dürfen sich Spieler auf derodererneut über zwei Spiele im Rahmen vonfreuen. Wie schon in den vergangenen Monaten erwarten euch aber keine echten Kracher.Die zwei Spiele stehen exklusiv den Spielern zur Verfügung, die entweder Xbox Live Gold oder den Xbox Game Pass Ultimate abonniert haben. Letzteres umfasst bereits das benötige Gold-Abo, wodurch ihr Multiplayer-Spiele online spielen dürft und Zugriff auf die jeweils aktuellen Games with Gold erhaltet.Den Anfang bei den Games with Gold im April 2023 macht Out of Space: Couch Edition . In diesem Koop-Multiplayerspiel fangt ihr in einem prozedural generierten Raumschiffhaus an und müsst es einerseits vor feindseligen Aliens beschützen und andererseits gemütlich einrichten. Demnach gilt es wie einer guten WG zusammenzuarbeiten, Ressourcen zu generieren, den Müll zu entsorgen und aufzupassen, dass kein Chaos entsteht. Wer will, kann aber auch alleine ins Raumschiff einziehen und sämtliche Aufgaben solo erledigen.Out of Space in der Couch Edition erhaltet ihr bei Games with Gold. Sobald ihr es einmal aktiviert habt, könnt ihr es jederzeit herunterladen und mit dem Spielen loslegen.Das zweite Spiel im April ist, basierend auf der erfolgreichen TV-Serie, die 2022 beendet wurde. Die Videospielumsetzung versteht sich jedoch als Prequel, spielt sie doch vor den Ereignissen der ersten Staffel. Als Spieler erlebt ihr den Tommys Aufstieg innerhalb der Shelby-Familie und löst verschiedene Rätsel.Peaky Blinders: Mastermind könnt ihr über die Xbox Games with Gold zwischen demherunterladen. Was es hingegen