Xbox Games with Gold: Im August gibt es zum letzten Mal zwei Gratis-Spiele

Xbox Games with Gold: Die Gratis-Spiele im August 2023

Der August steht vor der Tür und der hat für Abonnenten vonerneut zwei Vollversionenim Gepäck. Das Besondere? Es sind die letztenvon Games with Gold, denn ab September wird das Programm eingestellt.Der Grund? Xbox Live Gold wird es ab dem 14. September nicht mehr geben und durch das vor kurzem angekündigte neue Abo Xbox Game Pass Core ersetzt. Alle Details zur Umstellung und zu den geplanten Änderungen, haben wir euch für einer separaten News zusammengefasst. Der August ist damit der letzte Monat, in dem ihr noch einmal über euer laufendes Abonnement neue Gratis-Spiele erhaltet.Aufgrund der Umstellung, die für Games with Gold schon ab dem 1. September greift, werden im August die beiden neuen Gratis-Spiele nicht zeitlich aufgeteilt. Stattdessen könnt ihr sie vomeinlösen und dauerhaft eurer Xbox-Bibliothek hinzufügen. Solange ihr anschließend euer Abo für Xbox Game Pass Core beibehaltet, könnt ihr auch all eure aktivierten Games with Gold weiter nutzen.Aber kommen wir zu den Spielen: Im August könnt ihr euch auf der Xbox One und Xbox Series X | S zum einenherunterladen. Dasentführt euch in die Welt von Penumbra und ihr müsst dort mystische Tempel und andere Ruinen erkunden. Wie? In dem ihr von Plattform zu Plattform springt, Rätsel löst und den einen oder anderen Kampf führt. Inkonnte das Spiel seinerzeit nicht auf ganzer Linie überzeugen, aber kann für Genre-Fans dennoch einen Blick wert sein.Das zweite Spiel im August istund lässt euch auf einenim 90-er Jahre Stil los. Dem Namen gerecht geht es in erster Linie ums Driften, bei dem die Entwickler auf eine Twin-Stick-Mechanik setzen. Dadurch soll es auch Einsteigern möglich sein, gekonnt um ein paar enge Kurven auf den über 20 Strecken zu driften. Optisch ist Intertial Drift hingegen auffällig durch seinen neonpinkfarbenen Grafikstil, der sogar ein wenig Cyberpunk-Ästhetik versprüht.Neben den Games with Gold gibt es im August noch weitere Gratis-Spiele: Unter anderemund