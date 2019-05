PlayStation Plus: Im Mai 2019 mit What Remains of Edith Finch und Overcooked - 4Players.de

Im Mai 2019 erhalten PlayStation-4-Spieler mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft Zugang zu den beiden Spielen What Remains of Edith Finch und Overcooked . Titel für PlayStation 3 und PlayStation Vita sind seit März 2019 nicht mehr Teil der kostenlosen PS-Plus-Spiele.Unseren Test der traurigschönen Familiengeschichte findet ihr hier . "Our dream is to make the world a stranger, more interesting place." - Das ist das hehre Credo von Giant Sparrow. Mit The Unfinished Swan haben sie vor fünf Jahren ein ästhetisch und spielmechanisch überaus interessantes Adventure für PlayStation 3 veröffentlicht - nur konnte die surreale Rätselreise ihre erzählerische Leere nicht kaschieren. Jetzt legt das Team aus Santa Monica auf PC und PlayStation 4 ausgerechnet mit einem Erzählspiel nach. Im Adventure "What Remains of Edith Finch?" erforscht man die ebenso mysteriöse wie morbide Vergangenheit seiner Familie. Ob das Storytelling-Experiment überzeugen kann, verrät der Test Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 7. Mai 2019 verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 7. Mai 2019 nicht mehr via PS Plus verfügbar: PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei PS4-Spiele angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.