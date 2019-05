PlayStation Plus: Preiserhöhung des Online-Dienstes in Europa und Asien - 4Players.de

Einmonatige Mitgliedschaft: 9,90 CHF (von 7,90 CHF)

Dreimonatige Mitgliedschaft: 27,99 CHF (von 24,90 CHF)

Zwölfmonatige Mitgliedschaft: 69,90 CHF (von 59,90 CHF)

Einmonatige Mitgliedschaft: 850 Yen (von 514 Yen)

Dreimonatige Mitgliedschaft: 2150 Yen (von 1337 Yen)

Zwölfmonatige Mitgliedschaft: 5143 Yen (keine Änderung)

Einmonatige Mitgliedschaft: 95,00 SEK (von 75,00 SEK)

Dreimonatige Mitgliedschaft: 260,00 SEK (von 235,00 SEK)

Zwölfmonatige Mitgliedschaft: 620,00 SEK (von 575,00 SEK)

Sony hat eine Preiserhöhung von PlayStation Plus in diversen Länden in Europa und Asien angekündigt. Entsprechende E-Mails sind an PS-Plus-Nutzer verschickt worden ( Quelle ). Die Preisanpassung wird mit "veränderten Marktbedingungen" begründet. Die neuen Preise gelten ab dem 1. August 2019.Im Euro-Raum, also auch in Deutschland, ist lediglich die einmonatige Mitgliedschaft von der Preiserhöhung betroffen. Der Preis steigt von 7,99 Euro auf 8,99 Euro. Die Preise der dreimonatigen Mitgliedschaft (24,99 Euro) und der zwölfmonatigen PS-Plus-Mitgliedschaft (59,99 Euro) bleiben unverändert.In der Schweiz wird hingegen jeder Preis verändert.Japan:Schweden:Letztes aktuelles Video: Juni 2019