PlayStation Plus: Juli 2019: Detroit: Become Human ersetzt PES 2019; Horizon Chase Turbo bleibt - 4Players.de

Aktualisierung vom 02. Juli 2019, 15:57 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 26. Juni 2019, 17:36 Uhr:

Pro Evolution Soccer 2019

Horizon Chase Turbo

Borderlands: The Handsome Collection

Sonic Mania

Sony hat sehr kurzfristig die Juli-Spiele, die in der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft angeboten werden, abgeändert. Pro Evolution Soccer 2019 ist nicht mehr dabei. Das Fußballspiel von Konami ist durch Detroit: Become Human in der Digital Deluxe Edition (inkl. digitales Artbook und Soundtrack) ersetzt worden, die zusätzlich noch Heavy Rain enthält. Das Retro-Rennspiel Horizon Chase Turbo bleibt weiterhin im Aufgebot enthalten.Sowohl Detroit: Become Human - Digital Deluxe Edition als auch Horizon Chase Turbo können noch bis zum 5. August im PlayStation Store heruntergeladen werden. Pro Evolution Soccer 2019 und Horizon Chase Turbo sind die beiden PS4-Spiele, die im Juli-Aufgebot von PlayStation Plus enthalten sein werden. Titel für PlayStation 3 und PlayStation Vita sind seit März 2019 nicht mehr Teil der kostenlosen PS-Plus-Spiele.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 2. Juli 2019 verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 2. Juli 2019 nicht mehr via PS Plus verfügbar: Zum Test von Pro Evolution Soccer 2019 : Die überraschende Nachricht im Vorfeld der Veröffentlichung von Pro Evolution Soccer 2019 war nicht der Wegfall der Champions League als Lizenz, sondern die vorzeitige Kündigung der Zusammenarbeit von Borussia Dortmund, die eigentlich weitere zwei Jahre laufen sollte - das muss auch Konami kalt erwischt haben, denn auf den ersten Screenshots war der BVB noch zu sehen. Dieses Jahr sind als deutsche Mannschaften also nur noch der FC Schalke 04 und Bayer ... Zum Test von Horizon Chase Turbo : Ich hatte bestimmt nicht vor, Horizon Chase Turbo genauer anzuschauen! Der Arcade-Racer ist ja nur die Umsetzung eines Handyspiels, das jetzt zwar einen neuen Untertitel trägt, inhaltlich aber fast identisch mit dem Original auf Android und iOS ist. Und das hatte ich bereits dreimal installiert - um es jedes Mal ganz schnell wieder von der Disk zu schmeißen. Na ja... aber offensichtlich habe ich dann eben doch einen Test gemacht.PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei PS4-Spiele angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.