PlayStation Plus: Im August 2019 mit WipEout Omega Collection und Sniper Elite 4 - 4Players.de

Sony hat die beiden PlayStation-4-Spiele angekündigt, die im August 2019 im Rahmen der Instant Game Collection für die Abonnenten von PlayStation Plus zur Verfügung stehen werden. Es sind WipEout Omega Collection und Sniper Elite 4.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 6. August 2019 verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 6. August 2019 nicht mehr via PS Plus verfügbar: Zum Test von Sniper Elite 4 : Karl Fairburne ist der lebendig gewordene Albtraum der Wehrmacht. Zumindest in den fiktiven Erzählungen der Sniper-Elite-Serie, in der er als Geheimagent und Meisterscharfschütze dem deutschen Welteroberungstreiben ein Ende setzt. Nachdem er während seines letzten Auftrags den Afrika-Feldzug ins Visier genommen hatte, geht es mit Sniper Elite 4 ins sonnige Italien, um dort eine Kriegs entscheidende Geheimwaffe ausfindig zu machen. Zum Test der WipEout Omega Collection : Die Omega-Collection ist eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite freue ich mich mal wieder mit einem Qirex durch die Zukunft zu rasen. Auf der anderen Seite flaute die Freude darüber aber auch schnell wieder ab, weil ich das meiste, das mit dieser Sammlung neu aufgelegt wurde, seit mehr als zehn Jahren schon spiele. Und man denke nur mal: Das letzte große WipEout auf einer Konsole erschien auf PlayStation 2! Daran ändert auch diese gut gemachte 4K-Konserve nichts.PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei PS4-Spiele angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.