PlayStation Plus: Im September 2019 mit Batman: Arkham Knight und Darksiders 3 - 4Players.de

Sony hat das Spiele-Duo angekündigt, das im September 2019 im Rahmen der Instant Game Collection für die Abonnenten von PlayStation Plus auf PlayStation 4 zur Verfügung stehen wird. Geboten werden Batman: Arkham Knight und Darksiders 3.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 3. September 2019 verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 3. September 2019 nicht mehr via PS Plus verfügbar: Zum Test von Darksiders 3 : Die Freude war groß, als THQ Nordic letztes Jahr Darksiders 3 ankündigte. Immerhin konnten die Spiele um die apokalyptischen Reiter sowohl stilistisch als auch inhaltlich überzeugen. Ob es dem Team von Gunfire Games gelungen ist, der schnell reizbaren Fury eine adäquate Fortsetzung für die Action-Adventure von Krieg und Tod zu spendieren, klären wir im Test Zum Test von Batman: Arkham Knight : Batman: Arkham Asylum hat die Spielewelt verändert – nicht nur als Musterbeispiel einer gelungenen Lizenzumsetzung, sondern vor allem durch den so genannten "Freeflow-Combat": den als Reaktionsspiel inszenierten Nahkampf gegen eine Überzahl an Gegnern. Doch im vierten Spiel der Arkham-Serie reicht das wohl nicht. Und so rollt ein Batmobil an den Start, mit dem sich der Superheld keinen Gefallen getan hat.PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei PS4-Spiele angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.