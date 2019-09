PlayStation Plus: Im Oktober 2019 mit MLB The Show 19 und The Last of Us Remastered - 4Players.de

MLB The Show 19

The Last of Us Remastered

Batman: Arkham Knight

Darksiders 3





Coming to PS+ in October for free: MLB The Show 19 and The Last Of us Remastered #StateOfPlay pic.twitter.com/WtZViOWCu2



— Nibel (@Nibellion) September 24, 2019

Im Oktober 2019 erhalten PS-Plus-Abonnenten auf PlayStation 4 wieder Zugang zu zwei Spielen im Rahmen der Instant Game Collection. Bei der heutigen Ausgabe von State of Play hat Sony sowohl MLB The Show 19 zum Test ) als auch The Last of Us Remastered zum Test ) angekündigt.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 1. Oktober 2019 verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 1. Oktober 2019 nicht mehr via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network, der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate). Im Rahmen der "Instant Game Collection" werden monatlich zwei PS4-Spiele angeboten, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung der PlayStation-Plus-Mitgliedschaft wieder verwendet werden.