PlayStation Plus: Im Dezember 2019 mit Titanfall 2 und Monster Energy Supercross - 4Players.de

Titanfall 2 (Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro)

Monster Energy Supercross - The Official Videogame (Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro)

Nioh (Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro)

Outlast 2 (Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro)

Im Dezember 2019 erhalten PlayStation-4-Spieler mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft im Rahmen der Instant Game Collection Zugang zu Titanfall 2 und Monster Energy Supercross - The Official Videogame . Für PlayStation-VR-Besitzer steht darüber hinaus vom 3. bis zum 9. Dezember eine kostenlose Demo-Version von Firewall Zero Hour im PlayStation Store zur Verfügung, dessen Spieler in diesem Zeitraum die doppelte Menge an Erfahrungspunkten erhalten. PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network (7,99 Euro pro Monat; 59,99 Euro für zwölf Monate), der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst, in deren Rahmen monatlich zwei PS4-Spiele angeboten werden, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung wieder verwendet werden.Letztes aktuelles Video: Dezember 2019