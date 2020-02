PlayStation Plus: Im März 2020 mit Shadow of the Colossus und Sonic Forces

Shadow of the Colossus (Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro)

Sonic Forces (Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro)

BioShock: The Collection (Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro)

Die Sims 4 (Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro)

Firewall Zero Hour (Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro)

PlayStation-4-Nutzer mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft werden im März 2020 mit dem Remake von Shadow of the Colossus zum Test ) und Sonic Forces zum Test ) versorgt.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 3. März 2020 im Rahmen der Instant Game Collection verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 3. März 2020 nicht mehr via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network (8,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für zwölf Monate), der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst, in deren Rahmen monatlich zwei PS4-Spiele angeboten werden, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung wieder verwendet werden.