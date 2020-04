PlayStation Plus: Im April 2020 mit Uncharted 4: A Thief's End und DiRT Rally 2.0; Frühlingsangebote gestartet

Uncharted 4: A Thief's End (Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro)

Der PS-Plus-Leak hat sich bestätigt. PlayStation-4-Nutzer mit einer aktiven PlayStation-Plus-Mitgliedschaft dürfen im April 2020 sowohl Uncharted 4: A Thief's End zum Test ) als auch DiRT Rally 2.0 zum Test ) runterladen.Darüber hinaus hat Sony die Frühlingsangebote im PlayStation Store gestartet ( zur Website ), z.B. Days Gone für 29,99 Euro, Star Wars Jedi: Fallen Order für 39,99 Euro, DragonBall Z: Kakarot für 44,99 Euro, FIFA 20 für 27,99 Euro, Mortal Kombat 11 für 24,99 Euro und Death Stranding für 39,99 Euro. Das Angebotsportfolio wird sich dabei am 15. April ändern und die Aktion am 29. April enden.Folgende PlayStation-Plus-Titel sind ab dem 7. April 2020 im Rahmen der Instant Game Collection verfügbar:Folgende Titel sind ab dem 7. April 2020 nicht mehr via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network (8,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für zwölf Monate), der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst, in deren Rahmen monatlich zwei PS4-Spiele angeboten werden, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung wieder verwendet werden.