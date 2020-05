PlayStation Plus: Im Juni 2020 mit Call of Duty: WW2 und Star Wars Battlefront 2

Aktualisierung vom 28. Mai 2020, 19:19 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. Mai 2020, 17:20 Uhr:





PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq



— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

Landwirtschafts-Simulator 19 (Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro)

Cities: Skylines (Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro)

Mittlerweile steht auch das zweite PlayStation-Plus-Spiel für Juni 2020 fest. Neben Call of Duty: WW2 dürfen sich die PS-Plus-Abonnenten auch Star Wars Battlefront 2 (2017) runterladen.Sony: "PS Plus-Mitglieder können Call of Duty: WW2 bereits ab sofort und STAR WARS Battlefront II ab dem 2. Juni im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die Mai-Spiele Landwirtschafts-Simulator 19 und Cities: Skylines einzulösen."Sony scheint auf die häppchenweise Vorstellung der monatlichen PS-Plus-Spiele umzusteigen. Das erste der beiden Spiele, die ein Monat lang für Abonnenten von PlayStation Plus in der Instant Games Collection zur Verfügung stehen werden, ist Call of Duty: WW2 aus dem Jahr 2017. Der Download wird ab dem 26. Mai möglich sein. Die weiteren Spiele für Juni 2020 werden "zeitnah" vorgestellt.Folgende Titel sind ab dem 2. Juni 2020 nicht mehr via PS Plus verfügbar:PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst für das PlayStation Network (8,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für zwölf Monate), der Online-Multiplayer, Share Play, Cloud-Speicher, Preisnachlässe und die Instant Game Collection umfasst, in deren Rahmen monatlich zwei PS4-Spiele angeboten werden, die man ohne zusätzliche Kosten runterladen kann, solange man PS-Plus-Mitglied ist. Die kostenlosen Spiele sind nach Ablauf der Mitgliedschaft nicht mehr verfügbar, können aber bei einer Erneuerung wieder verwendet werden.