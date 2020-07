PlayStation Plus: Im August 2020 mit Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered und Fall Guys

Die nächsten beiden Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus im August 2020 stehen fest. Vom 28. Juli bis zum 31. August wird man sich Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered zum Test ) ohne weitere Kosten runterladen können - ohne Ghost-Paket 'Underwater Demo Team Classic'. Das zweite Spiel, Fall Guys: Ultimate Knockout , kann vom 04. August bis zum 31. August heruntergeladen werden. Fall Guys wird somit direkt zum Verkaufsstart bei PlayStation Plus verfügbar sein.Die drei Juli-Spiele (NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Erica) können sich PS-Plus-Nutzer noch bis zum 03. August sichern.Fall Guys: "Überlebt eine Reihe witziger Challenges, bis in diesem bunten Online-Party-Spiel für bis zu 60 Spieler nur noch der Sieger übrig bleibt! Stellt in brutalen Free-for-All- oder Koop-Challenges, bei denen nur das Gewinnerteam weiterkommt, euren Mut unter Beweis. Springt, duckt und kämpft euch durch witzige, physikbasierte Hindernisse: Schlagt Türen ein, balanciert auf riesigen Motorsägen oder jagt auf fallengespickte Berge hinauf. Verleiht eurem Fall Guy den richtigen Stil: vom klassischen Ananas-Style bis hin zu schmeichelhafter prähistorischer Mode."Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered: "Direkt nach den dramatischen Ereignissen von 'Call of Duty 4: Modern Warfare' stürzt ihr euch in 'Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered' in ein spannendes, actiongeladenes Abenteuer, bei dem ihr euch einer tödlichen neuen Bedrohung stellen müsst, die alles daran setzt, die Welt zu zerstören. Die Singleplayer-Kampagne wurde komplett überarbeitet und bietet jetzt verbesserte Texturen, Animationen, physikbasiertes Rendering, High Dynamic Range-Lichteffekte und vieles mehr. Entdeckt klassische Missionen wie Cliffhanger, Der Gulag und Lose Enden neu, wenn ihr euch Soap, Price, Ghost und dem Rest der Task Force 141 in ihrem globalen Kampf anschließt, um die Ordnung wiederherzustellen. Das Ghost-Paket 'Underwater Demo Team Classic' ist nicht enthalten."Des Weiteren hat Sony ein kostenloses Multiplayer-Wochenende angekündigt: "Im nächsten Monat erwartet euch ein weiteres kostenloses Multiplayer-Wochenende für die PS4: von Samstag, den 8. August, 12:01 Uhr [bis Sonntag, den 9. August, 23:59 Uhr Ortszeit]. Online-Multiplayer-Spiele separat erhältlich. Internetverbindung und Konto für PlayStation Network erforderlich."Letztes aktuelles Video: August 2020