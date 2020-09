PlayStation Plus: Im Oktober 2020 mit Need for Speed Payback und Vampyr

Am 6. Oktober werden die nächsten beiden Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus auf der PlayStation 4 zur Verfügung stehen, und zwar Need for Speed Payback und Vampyr . Bis dahin können PS-Plus-Nutzer noch PlayerUnknown's Battlegrounds und Street Fighter 5 zu ihrer Bibliothek hinzufügen.Need for Speed Payback erschien im November 2017. Unser Test : Obwohl das letzte Need for Speed mit seinem puristischen Namen eine Rückkehr zu den Wurzeln suggerierte, blieb diese Hoffnung unerfüllt - um genau zu sein, enttäuschte der Arcade-Raser in vielerlei Hinsicht. Jetzt meldet sich EA Ghost mit Need for Speed Payback zurück, das versucht, das Flair von Fast & Furious mit den Inhalten einschlägiger Rennspiele in offenen Welten zu verbinden. Ob diese Mischung erfolgreich ist, klären wir im Test.Vampyr wurde im Mai 2018 veröffentlicht. Unser Test : Anfang 2015 kündigte der französische Entwickler Dontnod (Remember Me, Life Is Strange) an, dass er an einem Action-Rollenspiel über Vampire arbeiten würde - knapp drei Jahre später ist Vampyr für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Und die Vorfreude auf die Blutsauger ist groß: Vielleicht kann das im London des Jahres 1918 spielende Abenteuer ja sogar die große Lücke füllen, die der Klassiker Vampire: Die Maskerade - Bloodlines seit 2004 hinterlassen hat?Letztes aktuelles Video: Oktober 2020