PlayStation Plus: Im November 2020 mit Mittelerde: Schatten des Krieges, Hollow Knight und Bugsnax (PS5)

Sony hat das Spiele-Aufgebot für PlayStation Plus im November 2020 bekannt gegeben. Es umfasst zwei Spiele für PS4 und ein Spiel für PS5.Vom 3. November bis zum 30. November 2020 stehen Mittelerde: Schatten des Krieges und Hollow Knight Voidheart Edition für PlayStation 4 zur Verfügung. Bis zum 3. November haben PS-Plus-Nutzer noch Zugriff auf Need for Speed Payback und Vampyr Bugsnax wird vom 12. November 2020 bis zum 04. Januar 2021 für PS-Plus-Abonnenten auf PS5 bereitstehen. Zum Test von Mittelerde: Schatten des Krieges : Vor etwa drei Jahren hat Monolith (F.E.A.R., Shogo) mit Mittelerde: Mordors Schatten einen unterhaltsamen sowie erzählerisch einzigartigen Abstecher in die Welt von Gandalf, Frodo und Sauron abgeliefert. Mit dem so genannten „Nemesis“-System als Grundlage wurden spannende sowie für jeden Spieler unterschiedliche Konflikte und Situationen inszeniert. Mit der Fortsetzung möchte man in jeder Hinsicht eine Schippe drauflegen. Doch die Diskussion um die spielerischen Inhalte wird durch die um Mikrotransaktionen getrübt, auf die wir natürlich auch im Test eingehen. Zum Test von Hollow Knight : Das über Kickstarter finanzierte Abenteuer eroberte unser Gold mit 88% im Test. Obwohl es in den letzten Jahren nur so vor Plattformern wimmelte, konnten die australischen Entwickler von Team Cherry beim Hüpfen, Kämpfen und Rätseln in handgezeichneten Kulissen stimmungsvolle Zeichen setzen. Das Artdesign wirkte so, als hätte Tim Burton die Biene Maja mit dunklen Farben interpretiert. Jetzt ist dieses Juwel in erweiterter Fassung auch für PS4 und One, sowie etwas länger bereits für Switch, erhältlich.Sony über Bugsnax: "Bugsnax ist ein handlungsbasiertes First-Person-Abenteuer, bei dem ihr euch auf die mysteriöse Insel Snaktooth begebt, um die Wahrheit hinter den schmackhaften Kreaturen zu ergründen, die als Bugsnax bekannt sind. Als Journalist, der ganz versessen auf die nächste große Story ist, wollt ihr gemeinsam mit der unerschrockenen Entdeckerin Elizabert Megafig die Insel erkunden. Doch nun ist sie verschwunden! Aber ihr seid nicht allein. Flauschige und exzentrische Pioniere, die als Grumpusse bekannt sind, sind Elizabert auf der Suche nach Bugsnax gefolgt und haben die gemütliche Siedlung Snaxburg gegründet. Fangt und erforscht Bugsnax, schließt neue Freundschaften, findet Elizabert und erzielt endlich den großen journalistischen Durchbruch, nachdem ihr euch so gesehnt habt."