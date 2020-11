PlayStation Plus: Im Dezember 2020 mit Worms Rumble, Just Cause 4 und Rocket Arena

PlayStation-Plus-Abonnenten bekommen im Dezember 2020 drei Spiele serviert. Im Aufgebot sind Worms Rumble für PS4 und PS5, Just Cause 4 für PS4 und Rocket Arena für PS4. Die drei Spiele sind ab dem 1. Dezember 2020 bis zum 4. Januar 2021 verfügbar. Übrigens: Bugsnax wird noch bis zum 04. Januar 2021 für PS5 bereitstehen.Worms Rumble: "Das ist Worms, wie du es noch nie gespielt hast, mit einem intensiven, arena-basierten Cross-Plattform-Kampf für 32 Spieler! Dir stehen die unterschiedlichsten beliebten Waffen wie Bazooka und Shotgun sowie brandneue Ergänzungen zur Waffenkammer zur Verfügung, um deine wirbellosen Gegner bei deinem Aufstieg auszuschalten. Personalisiere deinen Wurm, nimm an saisonalen Events, täglichen Herausforderungen und Community-Kollaborationen teil, um zusätzliche XP und Belohnungen zu erhalten und spiele in experimentellen Spielmodi in The Lab. Mach dich bereit für Deathmatch und Battle Royale, wo du immer nur eine Holy Hand Grenade vom Tod entfernt bist!"Just Cause 4 (zum Test): Pünktlich zum Fest der Liebe schnappt sich Rico Rodriguez wieder einen ganzen Haufen an Waffen, seinen Fallschirm, Greifhaken sowie Wingsuit und kümmert sich im fiktiven Staat Solís erneut um einen Diktator. Kann Just Cause 4 den leichten Durchhänger des Vorgängers vergessen lassen und wieder an alte Erfolge anknüpfen?Rocket Arena (zum Test): Drei gegen drei, wilde Shooter-Duelle in kleinen Arenen, Raketen und Spezialfähigkeiten: Man nehme eine große Prise Overwatch, mische reichlich Fortnite darunter und schmecke es mit Smash Bros. ab. Ob diese Ballerspiel-Rezeptur, die uns EA da vorsetzt, auch schmeckt, erfahrt ihr im Test.