PlayStation Plus: Community-Herausforderung "Trophy Challenge" gestartet

Für Abonnenten von PlayStation Plus hat Sony eine Community-Herausforderung gestartet: In der so genannten "PlayStation Plus Trophy Challenge" gilt es, so viele Trophäen wie möglich in den aktuellem März-Bonusspielen freizuschalten. Wer es schafft, bis zum 6. April mindestens 15 Trophäen freizuschalten, erhält nicht nur ein exklusives Avatar-Paket, sondern auch die Chance, bei einem Gewinnspiel über die PlayStation App eine PlayStation 5 zu ergattern.Auszug aus der Pressemitteilung:"Alle Spiele der Challenge sind Teil der PlayStation Plus-Titel im März. Haben Spieler bereits einen (oder mehrere) der Titel in ihrer Bibliothek, können sie trotzdem teilnehmen. Es werden ausschließlich Trophäen gezählt, die während der Challenge erspielt werden. Trophäen, die bereits zuvor in Besitz waren, können leider nicht gewertet werden."Weitere Informationen gibt es beim PlayStation Blog Letztes aktuelles Video: Oktober 2020