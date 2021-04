PlayStation Plus: Gerücht: Video Pass erlaubt Zugriff auf Filme und Serien

Auf der polnischen PlayStation-Website ist am gestrigen Mittwoch ein "Video Pass" für Mitglieder von PlayStation Plus gesichtet worden - bevor die Ankündigung wieder ziemlich schnell verschwand, vorher aber auf Screenshots z.B. bei VGC festgehalten wurde. Laut der Beschreibung handelt es sich um ein zeitbegrenztes Service-Angebot für PlayStation-Plus-Mitglieder - vom 22. April 2021 bis zum 22. April 2022. "Der Abo-Vorteil ist für PS-Plus-Nutzer in Polen verfügbar", hieß es weiter. Zur Illustration wurden Filmproduktionen von Sony wie Venom, Zombieland Double Tap und Bloodshot neben dem Angebot aufgelistet. Daher kann davon ausgegangen werden, dass es mit dem "Video Pass" möglich sein wird, ausgewählte Film- und Serien-Produktionen von Sony zu schauen. Der polnische Markt könnte das erstmalige Testumfeld für diesen "Video Pass" sein.Mit dem "Video Pass" könnte Sony das Angebot von PlayStation Plus ausbauen und einen Mehrwert für den Online-Dienst schaffen - gerade in Hinblick auf die Konkurrenz bei Microsoft. Kürzlich hatte Sony angekündigt , dass Filme und Serien ab dem 31. August 2021 nicht mehr über den PlayStation Store zum Verkauf angeboten werden, wobei bereits erworbene Filme weiterhin verfügbar bleiben sollen. Offiziell angekündigt hat Sony den "Video Pass" aber noch nicht.