PlayStation Plus: Im Mai 2021 mit Battlefield 5, Stranded Deep und Wreckfest (PS5)

Die nächsten Plus-Spiele für PlayStation-Plus-Mitglieder stehen fest. Ab dem 4. Mai 2021 erhalten Abonnenten sowohl Battlefield 5 als auch Stranded Deep für PlayStation 4. Auf PlayStation 5 wartet die optimierte Next-Gen-Version von Wreckfest: Drive Hard. Die Last "PS Plus-Mitglieder können die Spiele Battlefield V, Stranded Deep und Wreckfest: Drive Hard. Die Last. ab dem 4. Mai im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die April-Spiele Days Gone, Zombie Army 4: Dead War und Oddworld: Soulstorm einzulösen. Wer jetzt die 14-tägige Probemitgliedschaft abschließt, hat die Möglichkeit, sowohl die April- als auch die Mai-Spiele der eigenen Spiele-Bibliothek hinzuzufügen."Battlefield 5 ( zum Test Plattform: PS4Preis im PlayStation Store: 49,99 Euro bzw. 52.90 CHFVerfügbarkeit: 4. Mai 2021 bis 31. Mai 2021Stranded DeepPlattform: PS4Preis im PlayStation Store: 19,99 Euro bzw. 20.90 CHFVerfügbarkeit: 4. Mai 2021 bis 31. Mai 2021Wreckfest: Drive Hard. Die Last ( zum Test Plattform: PS5Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro bzw. 31.90 CHFVerfügbarkeit: 4. Mai 2021 bis 31. Mai 2021