PlayStation Plus: Im Juni 2021 mit Star Wars: Squadrons, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown & Operation: Tango

Die nächsten Plus-Spiele für PlayStation-Plus-Mitglieder stehen fest. Ab dem 1. Juni 2021 dürfen sich Abonnenten sowohl Star Wars: Squadrons als auch Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sichern. Die überarbeitete Neuauflage von Virtua Fighter 5 wird bis zum 2. August 2021 bei PS Plus zur Verfügung stehen. Für die PlayStation 5 gibt es das Koop-Spionage-Abenteuer Operation: Tango Plattform: PS4Release: 2020Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro bzw. 39.90 CHFVerfügbarkeit: 1. Juni 2021 bis 5. Juli 2021Plattform: PS4Release: 2021Verfügbarkeit: 1. Juni 2021 bis 2. August 2021"Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ ist eine erweiterte Version von Virtua Fighter 5, welche nun als Teil von Segas 60-jährigen Jubiläum exklusiv auf PlayStation 4 in neuem Licht erstrahlt. Das berühmte Kampfspiel wurde nun mit zahlreichen Features neu aufgelegt – und zwar unter der Federführung von Ryu Ga Gotoku Studio, dem Entwickler von Yakuza und Judgment. Zum ersten Mal können sowohl Virtua Fighter-Veteranen als auch Anfänger über PlayStation Plus und PlayStation Now brandneue Online-Modi testen, wie z. B. Rangmatches, Turniere und Ligen. Außerdem dürfen sich Spieler auf eine überarbeitete Grafik und eine neue Benutzeroberfläche freuen."Plattform: PS5Release: 2021Verfügbarkeit: 1. Juni 2021 bis 5. Juli 2021"Operation: Tango ist ein Koop-Spionage-Abenteuer, bei dem sich Spieler mit einem Freund der Herausforderung stellen, in einer Hightech-Welt der nahen Zukunft gefährliche Missionen rund um den Globus zu absolvieren. Als exklusives Zweierteam werden Spieler zu Agent und Hacker. Gemeinsam versuchen sie, die Mächte, die die freie Welt bedrohen, unschädlich zu machen."