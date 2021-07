PlayStation Plus: Im August 2021 mit Plants vs. Zombies: Neighborville, Tennis World Tour 2 und Hunter's Arena: Legends

Sony hat die nächsten Spiele für PlayStation-Plus-Mitglieder bekanntgegeben. Ab dem 3. August 2021 dürfen sich PS-Plus-Abonnenten Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4; zum Test ), Tennis World Tour 2 (PS4; zum Test ) und Hunter's Arena: Legends (PS4/PS5) sichern.Hunter's Arena: Legends ist ein Battle-Royale-Multiplayer-Titel (30 Spieler pro Partie). Sony : "Hunter's Arena entführt euch in eine wunderschön gestaltete, antike ostasiatische Welt, in der ihr als Jäger in einem einzigartigen Nahkampf-Battle-Royale nicht nur gegen tödliche Dämonen, sondern auch gegeneinander ums Überleben kämpfen müsst. Auf eurer Reise müsst ihr Schwertkampf- und Martial-Arts-Techniken meistern, um alles und jeden besiegen zu können, der bzw. das euch ans Leder will. Also schnappt euch euer Schwert und macht euch bereit, während wir einen genaueren Blick auf die Bedrohungen werfen, die in der gefährlichen und mystischen Welt von Hunter‘s Arena lauern."Noch bis zum 2. August 2021 stehen Call of Duty: Black Ops 4 (PS4), WWE 2K Battlegrounds (PS4), A Plague Tale: Innocence (PS5) und Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4) bereit.