PlayStation Plus: Im September u.a. mit Hitman 2 (PS4) und Overcooked! All You Can Eat (PS5)

nawarI schrieb am 01.09.2021 um 19:22 Uhr

Hitman 2 hab ich schon mal in einem Sale mitgenommen. Wegen der brutalen Ladezeiten aus der Hölle will ich das aber erst auf der PS5 spielen.

Overcooked hab ich schon mal im PS+ bekommen.

Und Predator interessiert mich nicht, weil ich MP nicht mag.

Ansich guter Monat, aber nicht für mich

Diesen Monat nicht so wichtig, aber hier nochmal die Info, dass man PS5+Spiele seiner Spielebib hinzufügen kann, wenn man sich per Handy, App oder PC im PSN anmeldet. Praktisch, wenn man nur eine PS4 hat und irgendwann mal zur PS5 aufrüsten will