PlayStation Plus: Im Oktober 2021 mit Hell Let Loose, Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21

Die nächsten PlayStation-Plus-Spiele stehen fest. Ab dem kommenden Dienstag (5. Oktober 2021) dürfen sich die PS-Plus-Abonnenten die drei Spiele Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X (PS4 & PS5; zum Test ) und PGA Tour 2K21 (PS4 & PS5; zum Test ) sichern. Das Trio wird bis zum 1. November verfügbar sein. Bis zum 5. Oktober haben PS-Plus-Mitglieder noch die Chance, die September-Spiele Hitman 2, Predator: Hunting Grounds und Overcooked! All You Can Eat einzulösen.Sony: "Mit dem PlayStation Plus-Angebot des nächsten Monats könnt ihr euch mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg oder Golfschlägern ausrüsten oder einfach eure Fäusten nutzen und auf vom Krieg verwüsteten Schlachtfeldern, grünen Wiesen oder in fremden Welten in die Schlacht ziehen. Der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose für PS5, die Golfsimulation PGA Tour 2K21 und das Einzelkampfspiel Mortal Kombat X werden am Dienstag, dem 5. Oktober, das PlayStation Plus-Angebot erweitern und bis Montag, dem 1. November, verfügbar sein."