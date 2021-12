PlayStation Plus: Nächster Leak stellt die mutmaßlichen Titel für Januar 2022 vor, u.a. mit Dirt 5 für PS5 und PS4

Offiziell werden die nächsten Spiele, die mit PlayStation Plus kostenlos zur Verfügung stehen werden, wahrscheinlich wieder nächste Woche enthüllt. Wie schon in den letzten Monaten hat ein normalerweise gut informierter Insider auf der französischen Webseite von Dealabs jedoch nun eine weitere Liste veröffentlicht, die wohl die neuen Titel für Januar 2022 mit PlayStation Plus vorstellt. Demnach dürfen sich Mitglieder auf Deep Rock Galactic für PS5 und PS4, Dirt 5 für PS5 und PS4 sowie auf Persona 5 Strikers für PS4 freuen.Der Koop-Shooter Deep Rock Galactic würde damit wahrscheinlich auch direkt zum Launch über PlayStation Plus verfügbar sein. Bisher haben die Entwickler nur Januar 2022 als Release angegeben. Bislang war der Titel nur für PC und Xbox erhältlich. Ab dem 4. Januar 2022 können die Spiele dann kostenlos heruntergeladen werden. In den letzten Monaten lag der Leaker immer mit seiner Vorhersage richtig. Aktuell haben Abonnenten noch Zugriff auf Godfall: Challenger Edition, Mortal Shell und Lego DC Super Villains. Als Bonus gibt es weiterhin auch The Walking Dead: Saints & Sinners, The Persistence und Until You Fall zum PSVR-Jubiläum obendrauf.