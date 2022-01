PlayStation Plus: Im Februar 2022 u. a. mit Planet Coaster und UFC 4

Sony hat die Spiele vorgestellt, die alle Abonnenten von PlayStation Plus demnächst ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Ab dem 1. Februar 2022 werden die Titel für knapp einen Monat zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich u.a. um die PS5-Version von Planet Coaster . In diesem Spiel seid ihr nicht nur der Bauplaner, sondern auch der Manager eures eigenen Freizeitparks.Ebenfalls zum Angebot im Februar 2022 gehört UFC 4 von EA Sports. Die MMA-Simulation ist der aktuelle Ableger der Reihe und im Jahr 2020 erschienen. Der Titel kann auf PlayStation 4 und PlayStation 5 gespielt werden. Zum Abschluss gibt es dann noch Tiny Tina's Assault on Dragon Keep für alle Abonnenten. Die bei Fans enorm beliebte Mission aus Borderlands 2 wurde im Vorfeld von Tiny Tina's Wonderlands – das am 25. März 2022 erscheinen wird – nochmal als Standalone-Version veröffentlicht.Bevor das Angebot von PlayStation Plus wechselt, habt ihr derzeit noch die Chance alle Januar-Titel wie Persona 5 Strikers Dirt 5 und Deep Rock Galactic für euren PlayStation-Account zu sichern.