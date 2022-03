PlayStation Plus: Leak enthüllt die mutmaßlichen Spiele für April 2022

Hood: Outlaws & Legends (PS5/PS4)

Slay the Spire (PS4)

Spongebob Schwammkopf: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Kurz vor der offiziellen Ankündigung der nächsten Spiele, die für Abonnenten von PlayStation Plus einen Monat ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen, wurde die Liste der Titel für den April 2022 ein weiteres Mal auf der französischen Schnäppchenwebseite namens Dealabs geleakt. Bereits in den letzten Monaten hat sich der Insider "billbil-kun" als verlässliche Quelle erwiesen, wenn es um PlayStation Plus geht.Folgende Spiele werden laut seiner Informationen ab dem 5. April 2022 über das Angebot erhältlich sein.Die Ankündigung erfolgt inmitten der Gerüchte, dass Sony offenbar schon in dieser Woche über die Zukunft von PlayStation Plus sprechen möchte. In den letzten Monaten gab es regelmäßig Berichte um „Project Spartacus“, mit dem das Abonnement in Zukunft aus mehreren Preisstufen mit unterschiedlichen Inhalten bestehen wird. Bereits gestern haben wir über das Thema berichtet.