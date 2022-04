PlayStation Plus: Spiele-Demo-Pflicht für das neue PlayStation Plus

Laut einem Report müssen Entwickler von Vollpreistiteln im PlayStation Store künftig 2 Stunden lange Demo-Versionen ihrer Spiele anbieten. Schuld hat das neue PS Plus Premium. Das könnte für Unmut sorgen.Die Webseite Game Developer hat spannende Neuigkeiten zu den Folgen von Sonys jüngster PS-Plus-Überarbeitung ( wir berichteten ): Abonnenten von PlayStation Plus Premium soll es möglich sein, zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen zu nutzen, um die Titel vor dem Kauf ausprobieren zu können. Und da liegt der Hund begraben: Denn diese Demo-Versionen müssen von den Entwicklerstudios künftig zusätzlich bereitgestellt werden.Game Developer hat dazu spannende Details: Ab einem "wholesale price", als dem Preis, den traditionell der Großhandel bezahlt, von 33 Euro (bwz. 34 US-Dollar oder 4.000 Yen) sind Entwickler dazu verpflichtet, diese Testversionen bereitzustellen. Diese müssen innerhalb von drei Monaten ab Release und für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten verfügbar sein. Die Entwickerstudios seien über Sonys Developer-Portal über diese Neuerung informiert worden.Vor allem kleinere Studios mit weniger Manpower, deren Spiele diese Preishürde nehmen, könnten durch die Demo-Pflicht in zusätzliche Zeitnot geraten. Außerdem ist es natürlich ein dramatischer Unterschied, ob man eine zweistündige Demo zu einem Indiegame zockt, das gerade mal fünf Stunden lang ist, oder zum nächsten Assassin's Creed...