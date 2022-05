PlayStation Plus: Spiele für Mai 2022 sind erschienen

Mittlerweile hat Sony die drei neuen PlayStation Plus- Spiele für den Mai 2022 im PlayStation Store veröffentlicht. Diese könnt ihr mit einem entsprechenden Abo wie immer ohne weitere Kosten spielen.Während das Action-Adventure Curse of the Dead Gods (PS4) und das Action-Rollenspiel Tribes of Midgard (PS4/PS5) mit spannenden mythologischen Figuren an den Start gehen, dürfte Fifa 22 (PS4/PS5) wohl die meisten Zocker bei der Auswahl diesen Monat interessieren.