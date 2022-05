PlayStation Plus: Alle Spiele der neuen Tarife in der Übersicht

Ab 23. Juni 2022 geht die neue Version von PlayStation Plus an den Start. PlayStation Plus und PlayStation Now werden in ein Abo zusammengeführt und zu unterschiedlichen Tarifen angeboten. Auf dem PlayStation Blog hat Sony mittlerweile eine umfangreiche Auflistung der zum Start von PlayStation Plus erhältlichen Spiele veröffentlicht. Was meint ihr, wird PlayStation Plus dadurch zukünftig zum Konkurrenten für den Xbox Game Pass? In unserer News hatten wir euch bereits alle Infos zu den drei neuen Tarifen zusammengefasst, hier nochmal eine schnelle Übersicht:Abo-Vorteile wie gewohnt