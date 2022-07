PlayStation Plus: Extra & Premium im Juli: Stray, Assassin's Creed und mehr

PlayStation Plus Extra und Premium: Die Highlights im Juli

Alle Juli-Releases im PS Plus-Spielekatalog in der Übersicht

Sony aktualisiert den PlayStation Plus Games-Katalog für den Juli. Mit dabei: Katzen-Abenteuer Stray , welches sein Debüt feiert, sowie gleich fünf Assassin's Creed -Teile und mehr.Zwar sind die herkömmlichen PS Plus-Titel für den Juli bereits seit einigen Tagen bekannt , welche Titel uns im Zuge des Extra- und Premium-Abonnements erwarten, blieb uns bislang aber verschwiegen. Nun ist die Katze im wahrsten Sinne aus dem Sack und Sony bietet uns neben den liebenswerten Streunern eine ganze Reihe spannender Triple-A-Produktionen an.Zu den Besonderheiten im Juli, die wir von Sony mit einem PlayStation Plus Extra- oder Premium-Abo spendiert bekommen, zählen zweifelsohne auch noch mindestens zwei weitere Titel: Das Remake von Final Fantasy 7 ,welches wir sowohl für die PS5 als auch die PS4 herunterladen können, sowie Marvel's Avengers , das ihr mit einem Team aus bis zu vier Spielern sogar online zusammen spielen könnt.Bei den bereits erwähnten Assassin's Creed-Teilen handelt es sich um eine Auswahl der vergangenen Jahre, zu welcher mit Rogue Remastered aus dem Jahr 2018 sogar ein etwas aktuellerer Titel zählt. Außerdem haben sich mit dem vierten Teil und seinem Gat out of Hell -Epilog gleich zwei Saints Row -Spiele im Lineup versteckt.Natürlich versorgt uns Sony neben den genannten auch noch mit weiteren spannenden Spielen im Zuge seines PS Plus-Abonnements im Juli. Bereits vor wenigen Wochen berichteten wir, welche Titel du im Essential-Paket bekommst. Nachfolgend eine Übersicht, was ab dem 19. Juli noch für das Extra- und Premium-Modell im Einzelnen hinzukam:Wer sich kaum noch gedulden kann, die Samtpfoten über den Bildschirm tigern zu lassen, dem legen wir unsere ausführliche Vorschau zu Stray ans Herz . In dieser verraten wir euch vorab, ob wir dem Charme der pelzigen Protagonisten erlegen waren, oder der Titel bei uns eher für klagendes Katzengejammer gesorgt hat.