PlayStation Plus: Essential-Spiele für August 2022 bestätigt

Neue PS Plus Spiele im August: Die drei frischen Titel im Überblick

PS Plus Premium und Extra: Download-Titel weiter unbekannt

Die Leaks haben sich bewahrheitet und mit den PS Plus Essential-Spielen im August gibt es erneut einige lohnenswerte Titel. Sowohl für Action-, aber auch für Adventure- und Skateboard-Fans ist was dabei.Bereits gestern sprach Leaker billbil-kun über das französische Tech-Magazin Dealabs von den potentiellen PS Plus-Titeln. So bekommen wir im nächsten Monat neben Yakuza: Like a Dragon auch das jüngere Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sowie Horror-Puzzle-Plattformer Little Nightmares zum Download bereitgestellt.Das actionreiche, aber rundenbasierte Rollenspiel Yakuza: Like a Dragon feierte bereits im Jahr 2020 sein Debüt. Bereits in unserem damaligen Test überzeugte das Spiel durch sein Kampfsystem, schwächelte allerdings etwas in der technischen Umsetzung. Wer den Xbox Game Pass besitzt, kann den Titel bereits seit einiger Zeit im Abo spielen.Tony Hawk's Pro Skater 1+2 erschien erst im vergangenen Jahr und erfüllte nostalgischen Skateboard-Fans, die ihre Leidenschaft auch auf dem Bildschirm ausleben wollen, den Traum eines ziemlich soliden Remakes. Uns konnte das Brett von einer Neuauflage im Test vollends überzeugen Little Nightmares wurde erstmals schon im Jahr 2017 veröffentlicht, seit dem vergangenen Jahr gibt es bereits den zweiten Teil. Für jeden, der den Auftakt des Puzzle-Plattformers mit Horror-Elementen verpasst haben sollte, bietet sich nun im PS Plus Essentials-Paket die ideale Gelegenheit. Das fantastische Art-Design dürfte vor allem Fans von Limbo und Co. ansprechen, bestach es uns doch ebenso in unserem Test Mit den Änderungen am Abo-Service der PlayStation gibt es monatlich nicht länger nur eine, sondern gleich zwei Ankündigungen von Sony, was die neuen Download-Titel anbelangt. So dürfte es sich auch dieses Mal verhalten, denn bis auf die Spiele, die wir mit dem Essential-Paket bekommen, sind keine weiteren bekannt.Sollte sich dies in den kommenden Tagen allerdings ändern und die Titel, die wir im Zuge der kostspieligeren PS Plus-Pakete herunterladen können, enthüllt werden, informieren wir euch natürlich umgehend.Letztes aktuelles Video: Juni 2021