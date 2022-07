PlayStation Plus: Acht Yakuza-Titel kommen noch 2022 ins Programm

Welche Yakuza-Teile kommen ins Aufgebot von PS Plus?





Sony kündigt an, noch im laufenden Kalenderjahr gleich acht Yakuza-Titel im Programm von PlayStation Plus aufzunehmen. Vor allem die Nutzer der beiden neuen Abo-Modelle dürfen sich darüber freuen.Bei den Titeln, die für die Abonnenten des PS Plus Premium-Services in vollem Umfang zur Verfügung stehen werden, handelt es sich um ältere, aber auch modernere Ableger der japanischen Action-Rollenspiel-Reihe.PlayStation Plus-Nutzer, die lediglich die etwas günstigere Extra-Variante des Abo-Services gebucht haben, dürfen sich immerhin über fünf Yakuza-Titel freuen. Seid ihr im Besitz des Essentials-Pakets, welches die günstigste der drei Stufen von PS Plus darstellt, habt ihr Zugriff auf nur einen der Yakuza-Titel, die Sony zum Download bereitstellen möchte. Dieser ist der neueste Teil der Hauptreihe und trägt den Namen " Like A Dragon ".Bei den anderen sieben Teilen handelt es sich um die folgende Auswahl:Während ihr auf die restlichen sieben Teile gespannt wartet, könnt ihr euch Yakuza: Like A Dragon schon ab dem 2. August im PS Store herunterladen. Welche beiden anderen Titel euch noch im Zuge der PS Plus Essentials-Titel im nächsten Monat erwarten , wollen wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten.Letztes aktuelles Video: Juni 2021