PlayStation Plus: Extra & Premium im August: Drei Yakuza-Titel und mehr

PlayStation Plus Extra und Premium: Welche Highlights erwarten uns im August?

Weitere PlayStation Plus Extra- und Premium-Titel im August auf einen Blick

Die Neuzugänge des PlayStation Plus-Katalogs für die Extra- und Premium-Abonnenten stehen fest. Darunter: 3 spannende Yakuza -Titel, Action-Horror Dead by Daylight und 10 weitere Games.Bei den Yakuza-Teilen, die bereits länger für die drei verschiedenen Abo-Modelle von PlayStation Plus geplant sind , handelt es sich um genau zu sein um die beiden Remakes Yakuza Kiwami und Kiwami 2 sowie das Prequel, das den simplen Namen Yakuza 0 trägt. Letzteres schlüsselt noch einmal auf, wie sich das story-trächtige Netz der Kiwami-Teile überhaupt erst gesponnen hat.Neben den drei Yakuza-Titeln, die wir im Zuge der etwas kostspieligeren Extra- und Premium-Varianten von PlayStation Plus bekommen, gibt es natürlich noch weitere nennenswerte Highlights. So zum Beispiel der beliebte Multiplayer-Horror-Shooteraus dem Jahre 2016. Besonders spannend ist hierbei der Aspekt, dass einer der Spieler in die Rolle des Killers schlüpft, während die übrigen versuchen, ihn aus dem Konzept zu bringen und um ihr schieres Überleben zu kämpfen.Wem das zu aufregend ist, der kann in dem wesentlich entspannteren Indie-Abenteuer Bugsnax die Seele schon viel eher baumeln lassen. Die niedliche Optik des Spiels mag jedoch schnell täuschen, immerhin erkunden wir in dem Adventure-Game noch immer eine mysteriöse Insel, die vor Geheimnissen nur so wimmelt. Dabei schlüpfen wir in die Rolle eines besonders neugierigen Journalisten und begeben uns auf die Suche nach den seltenen Bugsnax...Für all jene, denen die Insel aus Bugsnax nicht ausreicht, denkt Sony eine ganze Nummer größer: Ubisofts Open World-Shooterist ebenfalls im Aufgebot der PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnements enthalten. Was euch sonst noch erwartet, erfahrt ihr auf einen Blick mit der entsprechenden Übersicht.Ab dem 16. August stehen im Zuge der beiden teureren Abo-Modelle von PS Plus folgende Titel neben den bereits genannten zum Download für euch bereit:Seit einigen Tagen stehen neben den Extra- und Premium-Titeln auch die PlayStation Plus Essential-Spiele für den August fest.