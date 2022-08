Playstation Plus: Sony startet kostenloses Wochenende

Einfach mal kostenlos zusammen spielen





Enjoy the online multiplayer modes on your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus membership during our Online Multiplayer Weekend, running August 27-28. pic.twitter.com/G6FDa6jz3O



— PlayStation (@PlayStation) August 22, 2022

Völlig fertig vom Rumgerenne auf der Gamescom? Dann ist abends doch eine Runde Multiplayer mit netten Kollegen der perfekte Ausklang. Das geht an diesem Wochenende auch ohne PS Plus-Abo auf PS4 und PS5.Den Online-Koop-Modus von Returnal noch nicht ausprobiert und eine Runde GTA 5-Multiplayer mit der neuen PS5-Version wäre auch mal eine Reise wert? Das funktioniert am 27. Und 28. August auch ohne ein Abonnement des doch recht kostspieligen Online-Service.Es dürfte hinlänglich bekannt sein, dass man für den Online-Mehrspieler-Modus so gut wie aller Spiele ein Abo von Playstation Plus braucht. Wem das zu teuer und das dafür im Gegenzug gebotene Angebot zu mager ist, der guckt in die Röhre, wenn die Kumpels spaßige und oft unvergessliche Online-Partien abfeiern.Doch Sony hat im Rahmen der Gamescom 2022 die Spendierhosen an und bietet für Spieler auf der Playstation 4 und Playstation 5 ein kostenloses Wochenende an. Also ist man auch ohne ein PS Plus Abo am Samstag und Sonntag in der Lage, den Multiplayer zahlreicher Spiele auszuprobieren.Eine nette Geste, der Zeitrahmen ist natürlich leider dennoch recht eng gesteckt. Ob man dann auch die Spiele, die man im Rahmen von Playstation Plus monatlich dazu bekommt, ausprobieren kann, teilt Sony nicht. Diesen Monat warten das fantastische JRPG Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 und Little Nightmares – einfach mal ausprobieren, ob der Download funktioniert.