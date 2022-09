PlayStation Plus: Gratis-Games für September bestätigt (Update)

Machine Head hat geschrieben: ? Heute 12:11 Grunz Grunz hat geschrieben: ? Gestern 20:07 Habe kein PS-Plus mehr. Schaue mir daher stattdessen eine Gratis-Serie bei Netflix an. Habe kein PS-Plus mehr. Schaue mir daher stattdessen eine Gratis-Serie bei Netflix an. Kann ich nur unterstreichen. Von "Gratis Games" innerhalb eines Aboservices zu sprechen grenzt schon an Frechheit. Kann ich nur unterstreichen. Von "Gratis Games" innerhalb eines Aboservices zu sprechen grenzt schon an Frechheit.

es steht natürlich davor noch "Playstation Plus", dass kann man dann zumindest so interpretieren, dass es für PS Plus Abonnenten gratis ist. In meinem Fall lief mein PS Plus Anfang August aus und bisher hatte ich noch keine Motivation zu verlängern, dass NfS Heat gab es bspw. schon mit Prime Gaming am PC kostenlos und der Rest aus August + Sept. reizt mich jetzt kaum. Mal sehen, wann ein Monat kommt, der mich dann motiviert, mein PS Plus nochmal zuverlängern. Blöd ist eben nur, dass die bisherigen PS Plus Games alle mit gesperrt werden, bis man verlängert, aber gut...weiß man natürlich vorher, dass die nur "ausgeliehen" sind.