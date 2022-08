PlayStation Plus: Gratis-Games für September geleakt

PS Plus-Spiele im September: Diese drei Titel erwarten uns vermutlich

PS Plus Premium und Extra: Welche Titel kommen ins Aufgebot?

Auch im September erfahren wir dank eines Leaks bereits vorab, welche neuen PS Plus Spiele uns kostenlos im Zuge des Abonnements erwarten dürften. Eine Bestätigung sollte ebenfalls in Kürze folgen.Wie bereits in den vergangenen Monaten auch verrät uns das französische Portal Dealabs , um welche Titel es sich bei den PlayStation Plus-Spielen handeln soll. Die Informationen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, ehe Sony das Lineup offiziell enthüllt.Gleich drei Titel dürfen wir im kommenden Monat mit einem PlayStation Plus-Abonnement abstauben. Dabei handelt es sich um zum einen um das actiongeladene Rennspiel, welches mittlerweile gute drei Jahre auf dem Buckel hat. Der Titel legt seinen Fokus auf eine spannende Story, in der wir uns gegen Autoritäten auf dem Asphalt mit reichlich Pferdestärken zu wehren wissen. Verfolgungsjagden mit den Gesetzeshütern, illegale Straßenrennen und beeindruckende Fahrten bei Nacht versprechen Abwechslung en Mass.Mitbegeben wir uns auf ein Abenteuer der etwas anderen Art. Die Entwickler erzählen uns viele kleine Geschichten, in denen die Hauptcharaktere niedliche gezeichnete Figuren die Hauptrolle übernehmen. Die Schwarz-Weiß-Optik des in diesem Monat kostenlos erhältlichen PS Plus-Spiels ist ein wahrer Blickfang. Diesen versuchen wir, mit einer Kamera ausgerüstet, einzufangen, während wir die detaillierte 3D-Welt erkunden dürfen.Bei dem dritten Titel, den es zu holen gibt, handelt es sich um das Rollenspiel. Es fußt auf dem Universum des actionreichen Rollenspieltitels aus dem Jahr 2018, allerdings sorgen verschiedene neue Kampfelemente für frischen Wind. Seit dem Jahr 2020 gibt es Granblue Fantasy Versus für die PS4, aber auch für die mobilen Endgeräte feierte es sein Release. Im Anime-Look schlagen wir uns allerhand aufregende Spezialfähigkeiten um die Ohren und kombinieren Schläge, Tritte und Schwerthiebe, so dass unseren Feinden davon schwindelig wird.Zu den kostenlosen PS Plus-Spielen, die wir im Premium- und im Extra-Modell erwarten dürfen, gibt es bislang keine konkreteren Informationen. Doch es ist davon auszugehen, dass wir uns auch im September wieder über passende Titel im Zuge der beiden teureren Pakete, die es bei PlayStation Plus als Abo gibt, freuen dürfen.Wie immer informieren wir euch zeitnah, sollten neue Spiele für das PS Plus-Angebot angekündigt werden. Übrigens: Gleich acht Yakuza-Titel gibt es in diesem Jahr im PlayStation Plus-Programm zu holen.Letztes aktuelles Video: Juni 2021