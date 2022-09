PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Oktober

Injustice 2

SUPERHOT

Für PS5 und PS4 gibt es im Oktober kleine Flitzer auf Plastikbahnen. Als Haupttitel für beide Plattformen steht ab dem 4. Oktober für Essential-Abonnenten Hot Wheels Unleashed bereit. Im Lizenz-Racer zum bekannten Kinderspielzeug rasen Mini-Musclecars auf den ikonischen orangefarbenen Plastikbahnun um die Wette. Nebenbei gibt es auch einen Streckeneditor, der die Gestaltung eigener Rundkurse ermöglicht.Das erste der beiden obligatorischen PS4-Spiele im PS Plus Essential Lineup für den Oktober 2022 ist der Superhelden-Prügler Injustice 2 der NetherRealm Studios. In einer epischen, stark inszenierten Story schlägt sich die DC-Riege durch eine Reihe von Bösewichten, dazu kommt ein guter Multiplayer und der Mutiversum-Modus. Im 4Players-Test reichte es 2017 für 86% und Gold.Der dritte Titel im Oktober 2022-Bunde für PS Plus Essential ist der Shooter SUPERHOT . Hier muss der Spieler in einer stilisierten Umgebung geschickt den Projektilen der Feinde ausweichen und die roten Übelwichte ausschalten. Der Clou: die Zeit läuft nur weiter, wenn man sich bewegt. 2016 war die Mischung aus Action und Zeitpuzzles im 4Players-Test 85% und den Gold-Award wert.Die Gratis-Spiele für PS Plus Essential im Oktober 2022 sind am 4. Oktober verfügbar.