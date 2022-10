PlayStation Plus: Diese Spiele erwarten euch im Oktober

PlayStation Plus: Dragon Quest und Assassin’s Creed dominieren den Oktober

PlayStation Plus Extra und Premium

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PS4, PS5)

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (PS4)

Assassin’s Creed Odyssey (PS4)

Dragon Quest Builders (PS4)

Dragon Quest Builders 2 (PS4)

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below (PS4)

Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition (PS4)

Inside (PS4)

The Medium (PS5)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: China (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: India (PS4)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (PS4)

Assassin’s Creed III Remastered (PS4)

Assassin’s Creed Syndicate (PS4)

Hohokum

Nur PlayStation Premium (PlayStation Klassiker)

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Limbo (PS4)

Ultra Street Fighter IV (PS4)

Castlevania: Lords of Shadow (PS3)

Everyday Shooter (PS3)

PlayStation Plus: Preise und Optionen der Mitgliedschaft

Auch im Oktober möchte Sony die Bandbreite an verfügbaren Spielen für PlayStation Plus-Abonnenten vergrößern und fügt daher nochmal eine ganze Riege an verschiedenen Titeln zum Abo-Service hinzu.Ab dem 18. Oktober könnt ihr euch daher auf insgesamt 16 neue Spiele freuen – zumindest, wenn ihr PlayStation Plus-Mitglied seid und euch für das etwas teurere Extra-Modell entschieden habt. Premium-Abonnenten bekommen sieben weitere Titel geboten, Essential-Mitglieder schauen in die Röhre.Die Oktober-Liste ist bunt, aber zwei Spiele-Reihen stechen durchaus aus der Masse hervor: Das JRPG-Urgestein Dragon Quest ist beispielsweise gleich mit fünf Titeln vertreten, darunter der letzte Teil der Hauptreihe Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition sowie die beiden Builders- und Heroes-Ableger.Konkurrenz in Sachen Titel-Anzahl bekommt Dragon Quest durch Ubisofts Flaggschiff Assassin’s Creed: Mit Odyssey, Syndicate und III Remastered erwarten euch hier drei Säulen der Attentäter-Geschichte, die durch die Chronicles-Ableger China, India und Russia komplementiert werden. Die ganze Liste findet ihr im folgenden.Wie bereits erwähnt, könnt ihr die oben aufgelisteten Spiele nur als zahlendes Mitglied von PlayStation Plus ohne Zusatzkosten genießen. Seit Sony seinen Abo-Service umgestellt hat, um dem Xbox Game Pass Konkurrenz zu machen, sind die verschiedenen Optionen allerdings etwas undurchsichtiger geworden.Mit dem Standard-Modell namens Essential (8,99 Euro pro Monat, 59,99 Euro pro Jahr) bekommt ihr nach wie vor ein paar neue Spiele jeden Monat und könnt mit euren Freunden online spielen. Die Extra-Variante (13,99 Euro pro Monat, 99,99 Euro pro Jahr) gewährt euch zusätzlich Zugang zu einem beachtlichen Spiele-Katalog, zu denen auch die oben aufgezählten Titel hinzugefügt werden.Falls euch das immer noch nicht reicht, könnt ihr mit PlayStation Plus Premium (16,99 Euro pro Monat, 119,99 Euro pro Jahr) noch einmal in die Vollen gehen und bekommt für den Aufpreis dann eine Reihe an PlayStation Klassikern, exklusive Demos und Cloud-Streaming geboten.Letztes aktuelles Video: Juni 2021