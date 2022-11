PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele und Spiele für Extra und Premium

PS Plus Essential: Das sind die Gratis-Spiele im November

PS Plus Extra und Premium: Die neuen Spiele im November

Update vom 11. November:Wir haben den Artikel um die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium aktualisiert. Die Liste an Spielen findet ihr am Ende der News, unterteilt in die entsprechenden Abo-Angebote.Zudem noch der Hinweis, dass die Gratis-Spiele bei Essential ab sofort zum Download bereitstehen. Noch bis zum 6. Dezember könnt ihr diese aktivieren.Originalmeldung vom 27. Oktober:Nach einem Leak ist es nun offiziell: Die Gratis-Spiele für PlayStation Essential im November sind bekannt. Erneut können sich Abonnenten auf drei Neuzugänge einstellen.Im PlayStation Blog bestätigt Sony die Infos, die zuvor schon über die französische Webseite dealabs.com und dem Nutzer Billbil-Kun bekannt geworden sind. Ab dem 1. November wird es demnach schwer, zauberhaft und es geht in die Schwerelosigkeit. Zusätzlich gibt es ab dem 15. November auch Nachschub an neuen Spielen für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium.Für die PlayStation 4 und PlayStation 5 gibt es ab dem 1. November ein echtes Highlight: Nioh 2 . Das Rollenspiel von Team Ninja und Koei Tecmo richtet sich vor allem an Fans von Spielen wie Sekiro oder Dark Souls. Auch in Nioh 2 erwarten euch knackig schwere Kämpfe, bei denen ihr euer ganzes Können am Controller unter Beweis stellen müsst. Im 4Players Test gab es für Nioh 2 seinerzeit den Gold-Award.Letztes aktuelles Video: Video TestDas zweite Spiel für PlayStation 4 und PlayStation 5 ist Heavenly Bodies . Ein kleiner physikbasierter Puzzler, bei dem ihr entweder alleine oder im Koop verschiedene Herausforderungen im Weltall lösen müsst. Optisch haben sich die Entwickler an den 70er-Jahren orientiert.Letztes aktuelles Video: Gameplay TrailerZu guter Letzt gibt es im November die Lego Harry Potter Collection für die PlayStation 4. Die enthält dem Namen gerecht die beiden Harry Potter-Spiele der Lego-Reihe, sprich Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 . Wie üblich können die kurzweiligen Action-Adventures im Singleplayer- und Koop-Modus erlebt werden.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerAlle drei Gratis-Spiele für PS Plus Essential im November 2022 sind ab dem 1. November bis zum 6. Dezember verfügbar. Sobald sie Teil eurer Bibliothek sind, könnt ihr sie jederzeit neu herunterladen.Neben den neuen Gratis-Spielen für Essential-Abonnenten, dürfen sich auch Spieler freuen, die den Extra- und Premium-Service abonniert haben. Im Detail erwartet euch ab dem 15. November die folgende Auswahl an neuen Spielen:Außerdem kommen zu PlayStation Plus Premium noch fünf Rachet & Clank-Klassiker:Auch die Klassiker-Spiele stehen ab dem 15. November für Abonnenten zur Verfügung.