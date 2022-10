PlayStation Plus: Gratis-Spiele vom November vorab geleakt

PS Plus Essential: Das sind die Gratis-Spiele im November

Eigentlich erfolgt die Ankündigung der neuen Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential erst morgen. Aber bereits jetzt sind die vermeintlichen Namen der drei Spiele schon bekannt.Die Infos stammen dabei wie schon beim Amazon Prime Gaming-Leak von Billbil-kun, der die Gratisspiele auf der französischen Webseite dealabs.com veröffentlichte. Daraus geht hervor, dass sich Abonnenten von PlayStation Plus Essential auch im November wieder über drei Spiele freuen können.Für die PlayStation 4 und PlayStation 5 soll es ab dem 1. November ein echtes Highlight geben: Nioh 2 . Das Rollenspiel von Team Ninja und Koei Tecmo richtet sich vor allem an Fans von Spielen wie Sekiro oder Dark Souls. Auch in Nioh 2 erwarten euch knackig schwere Kämpfe, bei denen ihr euer ganzes Können am Controller unter Beweis stellen müsst. Im 4Players Test gab es für Nioh 2 seinerzeit den Gold-Award.Letztes aktuelles Video: Video TestDas zweite Spiel für PlayStation 4 und PlayStation 5 ist Heavenly Bodies . Ein kleiner physikbasierter Puzzler, bei dem ihr entweder alleine oder im Koop verschiedene Herausforderungen im Weltall lösen müsst. Optisch haben sich die Entwickler an den 70er-Jahren orientiert.Letztes aktuelles Video: Gameplay TrailerZu guter Letzt gibt es im November die Lego Harry Potter Collection für die PlayStation 4. Die enthält dem Namen gerecht die beiden Harry Potter-Spiele der Lego-Reihe, sprich Lego Harry Potter: Die Jahre 1-4 und Lego Harry Potter: Die Jahre 5-7 . Wie üblich können die kurzweiligen Action-Adventures im Singleplayer- und Koop-Modus erlebt werden.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerAlle drei Gratis-Spiele für PS Plus Essential im November 2022 sollen ab dem 1. November bis zum 6. Dezember verfügbar sein. Eine offizielle Ankündigung der Spiele steht bisher aber noch aus.