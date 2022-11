PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Dezember (Update)

PS Plus Essential: Das sind die Gratis-Spiele im Dezember

Der Dezember naht und damit stehen die neuen Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus Essential fest. Mittlerweile hat Sony die Spiele offiziell angekündigt, nachdem zuvor schon ein Leak auftauchte.Die ersten Infos zu den Dezember-Spielen stammten wie bereits im November von der französischen Webseite dealabs , genauer gesagt vom Nutzer Billbil-Kun. Dieser wusste bereits in der Vergangenheit mehrfach Bescheid und stellte sich erneut als zuverlässige Quelle heraus. Im Dezember, so bestätigt Sony im PlayStation Blog , können sich Spieler erneut auf drei Spiele freuen.Das Highlight im Dezember gibt es für die PlayStation 4: Die Mass Effect Legendary Edition ist Teil von PlayStation Plus Essential. Dabei handelt es sich um das optisch ein Stück weit modernisierte Komplettpaket der Mass Effect-Trilogie von Bioware inklusive fast aller DLCs. Lediglich die Mehrspieler-Inhalte des dritten Teils sind nicht mit an Bord. Im 4Players Test konnte die Legendary Edition zum Release überzeugen. Letztes aktuelles Video: Video-TestDas zweite Spiel im Dezember ist Biomutant , welches für die PlayStation 4 und PlayStation 5 bereitgestellt wird. Das Action-Rollenspiel mit offener Spielwelt stammt vom Entwicklerstudio Experiment 101 und verfolgt recht große Ambitionen. Warum das nicht immer funktioniert und welche Stärken und Schwächen es gibt, verrät unser ausführlicher Test zum Spiel. Letztes aktuelles Video: Video-TestZu guter Letzt erhalten Abonnenten von PlayStation Plus Essential noch Divine Knockout für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Das erscheint sogar erst am 6. Dezember 2022 und ist ein Prügelspiel im Stile von Smash Bros., aber verfügt über einen Twist: Die gesamte Action findet aus der Third-Person-Perspektive statt. Dennoch bleibt man dem grundsätzlichen Spielprinzip treu, bei dem es darum geht, eure Kontrahenten aus der Arena zu befördern.Alle drei Gratis-Spiele für PlayStation Plus Essential sind ab dem 6. Dezember 2022 verfügbar. Zeit habt ihr dann bis zum 2. Januar 2023, um die Spiele für euer Benutzerkonto zu aktivieren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch übrigens noch die Spiele vom November 2022 sichern, bei dem unter anderem Nioh 2 auf euch wartet.