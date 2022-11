PlayStation Plus: Seltsamer Bug scheint Abo-Spiele in der Bibliothek löschen

PlayStation Plus: Extra- und Premium-Spiele können Essential-Titel überschreiben

Neue PlayStation Plus-Spiele im November

Einmal herunterladen, für immer behalten – zumindest als aktiver Abonnent: Das ist das durchaus beliebte Konzept von PlayStation Plus, Sonys kostenpflichtigem Online-Service.Doch wenn heruntergeladene Spiele trotz laufendem Abonnement aus der Bibliothek verschwinden, dann geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Genau das ist einem Nutzer passiert und offenbar ist der Bug sehr leicht reproduzierbar, auch versehentlich. Das Spielen vergangener Titel ist dann natürlich nicht mehr möglich und herunterladen geht auch nicht mehr. Auf Reddit teilte ein Nutzer sein Gespräch mit dem Kundenservice von Sony, weil bei ihm die PlayStation 4-Version von Greedfall verschwunden war, nachdem er das Spiel über das Extra- bzw. Premiumprogramm erneut heruntergeladen hatte. Die ursprünglich durch Essential erhaltene Version hat sich deshalb aus seiner Bibliothek verabschiedet.Offenbar kommen sich die verschiedenen PS Plus-Mitgliedschaften in die Quere, wenn es um bereits heruntergeladene Spiele geht. Da Spiele den Katalog von Extra und Premium wieder verlassen können, sind Essential-Spiele immer die beste Wahl, wenn ihr sie dauerhaft auf eurer Festplatte speichern wollt.Sony hat sich zu dem Ärgernis bislang nicht geäußert, es dürfte sich aber wohl kaum um eine gewollte Maßnahme handeln. Ob und wann man das Problem anpackt, steht aktuell dennoch in den Sternen. Vorerst solltet ihr beim Herunterladen eines Spiels via PS Plus also zweimal kontrollieren, ob ihr es nicht vielleicht schon in eurer Bibliothek habt.Der November neigt sich dem Ende zu, aber noch könnt ihr euch die monatlichen Essential-Titel von PlayStation Plus sichern. Diesen Monat servierte Sonys Online-Service das knallharte Rollenspiel Nioh 2 (PS4 und PS5), den physikbasierten Puzzler Heavenly Bodies (PS4 und PS5) und die Lego Harry Potter Collection (PS4).Die drei Titel sind noch bis zum 6. Dezember kostenlos herunterladbar, wenn ihr PS Plus-Abonnent seid. Wer für die Extra- oder die Premium-Version zahlt, darf sich über neue Dauergäste im Katalog freuen, darunter mehrere Spiele aus dem Kingdom Hearts -Franchise, der Indie-Perle What Remains of Edith Finch und zwei Titeln der Earth Defense Force -Reihe.