PlayStation Plus: Neue Gratis-Spiele im Januar 2023 für Extra & Premium

PS Plus: Welche Titel im Januar in das Extra- und Premium-Abo kommen

Eine Handvoll kostenloser Neuzugänge erwartet PS Plus-Abonnenten auch im Januar 2023. Sony kündigt an, welche Titel noch in diesem Monat für das Extra- und das Premium-Modell in den Katalog kommen.Bereits seit einigen Tagen stehen die zuvor geleakten Essentials in der Spielebibliothek von PlayStation Plus zur Auswahl und schon in der kommenden Woche soll diese um die Extra- und Premium-Titel erweitert werden. Außerdem wird die Sammlung aus PlayStation-Klassikern, die mit dem Premium-Abo einhergeht, um drei Spiele erweitert.Im Zuge des hauseigenen Blogs kündigt Sony gleich eine ganze Reihe an frischem Futter für PlayStation Plus-Abonnenten der Extra- und Premium-Stufe an. Die Liste umfasst einige Highlights, darunter beispielsweise das Beat'em-Up Dragon Ball FighterZ , den vierten Teil von Just Cause oder aber Devil May Cry 5 in der Special Edition.Welche neuen PS Plus-Spiele im Januar sonst noch dazukommen, entnehmt ihr ganz einfach unserer vollständigen Liste:Und natürlich haben wir auch die PlayStation Klassiker, die PS Plus-Premium-Mitglieder erwarten, nicht vergessen:Solltet ihr euch für einen der genannten Titel interessieren, ist allerdings noch ein wenig Geduld gefragt: Erst zur Monatsmitte, genau genommen am 17. Januar, werden die neuen kostenlosen Spiele für PS Plus-Abonnenten freigeschaltet. Wer sich die Wartezeit versüßen will, der findet mit den Essential-Titeln, die schon zu Beginn des neuen Jahres in das Aufgebot von PlayStation Plus rückten , mit Sicherheit einen spannenden Zeitvertreib.Letztes aktuelles Video: Juni 2021