PlayStation Plus: Neue Gratis-Spiele im April 2023 für Extra & Premium-Abonnenten

PlayStation Plus: First-Person-Furore mit Doom und Wolfenstein

Nachdem man die neuen Gratis-Spiele fürEssential-Abonnenten im April bereits enthüllt hat, folgen nun die Titel für die teureren Extra- und Premium-Stufen.Auch die dürfen sich im vierten Monat des Jahres natürlich über neue Spiele freuen, dielanden und angesichts der Flut an Neuerscheinungen für großes und kleines Geld für kostengünstige Abwechslung sorgen. Mit dabei sind unter anderem der spielbare Pixar-Filmund die blutige Shooter-HölleErneut will Sony Abonnenten vonmit einer Bandbreite an verschiedenen Genres beglücken und hat deshalb nicht nur eine ganze Ladung an FPS-Titeln dabei, sondern auch eine Angel-Simulation, zwei Plattformer, ein Murder-Mystery und einen Roguelike-Deckbuilder. Alle neuen Spiele findet ihr im Folgenden:Wer das teuerste Preissegment von PlayStation Plus bezahlt und damit zu den Premiumkunden gehört, bekommt noch einige Klassiker geboten: Neben dem Stealth-Titelwird die Classics-Schiene diesen Monat mit der vollen Ladung brutaler Shooter-Action versorgt:undgesellen sich im April in den Abo-Service, wie der PlayStation Blog verrät.Genau wie beimbasiert aber auch PlayStation Plus auf einem Rotationsprinzip: Kommen neue Spiele dazu, müssen alte gehen. Im April verlassen deshalb unter anderemsowieden kostenpflichtigen Service. Der Vorgänger zu letzterem könnte