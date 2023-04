PlayStation Plus: Monster Boy und das Verfluchte Königreich - "Verstecktes Juwel" im Abo

Monster Boy und das Verfluchte Königreich: Der heimliche Star des aktuellen PS Plus-Aufgebots

-Abonnenten aufgepasst: Aktuell bekommt ihr im Aufgebot des Abo-Service einen Titel für dieundgeboten, von dem Fans auf Reddit als "" nur so schwärmen.Erst vor wenigen Tagen wurde es fürhinzugefügt, ging aber neben ebenfalls starken Vertretern wieoderwomöglich etwas unter. Die Rede ist von Monster Boy and the Cursed Kingdom, hierzulande auch bekannt unter dem NamenWie lange Monster Boy und das Verfluchte Königreich den Abonnenten von PS Plus überhaupt zur Verfügung stehen wird, ist aktuell nicht bekannt. Doch schon jetzt raten begeisterte Spieler des Puzzle-Plattformers dazu, sich den Titel keineswegs entgehen zu lassen. So schreibt STO_Ken zum Beispiel: "Das versteckte Juwel von PlayStation Plus in diesem Monat. [...] Also ich wollte das Spiel einfach mal anpreisen. Es ist ein Remake / Reboot einer großartigen Retro-Spielserie, Wonder Boy. Das Spiel ist mehr oder weniger ein side scrolling Puzzle-Plattformer mit Kämpfen."Darüber hinaus fühle sich die Steuerung "wirklich gut an, vor allem, wenn man bedenkt, dass man als Teil des Gameplays seine Form und seine Move Sets ändert". Weiter fährt er fort "Ich persönlich mag den Grafikstil, der unglaublich detailliert ist und Animationen für alles hat, sowie die alberne Geschichte, in der es im Grunde darum geht, dass dein Onkel sich betrinkt und die Stadt in humanoide Tierwesen verwandelt." Er befürchtet aber, dass viele Spieler die PS Plus-Perle "verschlafen" könnten, weil sie sich nicht sicher sind, ob sich der Download überhaupt lohnt.Dieser sprengt den Rahmen mit gerade einmal vier Gigabyte nun wirklich nicht, weswegen auch wir euch ans Herz legen, den Titel einfach mal auszuprobieren. Wer sich dennoch unsicher ist: Auch wir habendamals sehr genossen. Unter dem Beitrag von STO_Ken schließen sich übrigens noch weitere Reddit-Nutzer an und singen fast schon ein kleines Lobeslied auf das Spiel. Einer von ihnen schreibt, es sei "wahrscheinlich eines der spaßigsten Metroidvanias", das er je gespielt habe. Auch von einem "liebenswerten Spiel", das eine "anständige Herausforderung" hinter der Cartoon-Fassade bietet, ist die Rede.Monster Boy und das Verfluchte Königreich feierte sein Release ganz nebenbei bemerkt schon im Jahre 2018. Die Ursprünge der Reihe reichen aber sogar bis in das Jahr 1986 zurück. Laut der Beschreibung der Entwickler helft ihr dem jungen Helden Jin, das Königreich der Monsterwelt zu retten, während ihr starken Feinden gegenübersteht, versteckte Orte entdeckt und mächtige Ausrüstungsgegenstände findet. Dabei warten mächtige Bosse darauf, von euren einzigartigen Spezialfähigkeiten niedergestreckt zu werden.Letztes aktuelles Video: Juni 2021