PlayStation Plus: Leak verrät die neuen "Gratis"-Spiele für Abonnenten im Mai

PlayStation Plus: Diese Spiele kommen laut Leak im Mai

Wieder einmal ist ein Leaker Sony zuvorgekommen und verrät schon vor der offiziellen Ankündigung, auf welche neuen Spielesich im nächsten Monat freuen dürfen.Gesellte sich im April mitundeine bunte Mischung in den, wird im Mai gleich doppelt gerast. Sollte der Leaker recht behalten, wird das Doppelpack für Adrenalin-Junkies noch durch Multiplayer-Schlachten im Mittelaltersetting ergänzt.Wer auf Tempo und Geschwindigkeit steht, muss sich demim französischen Forum Dealabs zufolge im Mai gleich zwischen zwei Titeln entscheiden: So soll PlayStation Plus sowohl mit dem Autorennspielals auch dem Extrem-Bike-Titelaufwarten. Geht es bei ersterem auf asphaltierte Bahnen, schickt euch letzteres holpriges Berggelände runter.Wer ein Händchen fürs Grobe hat, darf aber auch den dritten PlayStation Plus-Kandidaten nicht verpassen: Mitversetzt euch der Abo-Service im Mai direkt ins, wo ihr euch mit bis zu 63 anderen Rittern eins auf die Blechhaube haut. Trotz der Ähnlichkeit zum Online-Shootergreift ihr dabei passend zum Setting nicht zu Schusswaffen, sondern zu Schwertern. Bei allen drei Spielen sollen sowohl die PlayStation 4 als auch die PS5 bedient werden.Ob der Leaker wirklich richtig steht, seht ihr nicht erst, wenn das Licht angeht, sondern wenn Sony die offizielle Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele selbst in die Hand nimmt. Bis es so weit ist, könnt ihr euch noch die Titel des vergangenen Monats sichern: Nochstehen diebereit, damit ihr sie eurer Bibliothek hinzufügen oder herunterladen und dann für immer behalten könnt - vorrausgesetzt natürlich, ihr bleibt weiterhin aktiver Abonnent.