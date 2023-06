PlayStation Plus: Alle Essential-Spiele für Juni 2023 vorgestellt

PS Plus: Die "Gratis"-Spiele im Juni 2023

Ein neuer Monat hat begonnen und das heißt: Neuefür Abonnenten vonrücken in greifbare Nähe. Imdürfen sich Spieler, die Sony monatlich Geld überweisen, erneut über drei Zugänge freuen.Dabei deckt das Angebot Sport, große und mächtige Dinosaurier und ein Samurai-Abenteuer ab. Informationen zu den zusätzlichen Spielen, über die sich PlayStation Plus Extra- oder Premium-Kunden freuen dürfen, gibt es bislang noch nicht. Diese werden voraussichtlich wie gehabt erst etwas später im Monat enthüllt.Ab demkönnt ihr als Abonnent von PlayStation Plus Essential die drei folgenden Spiele herunterladen:Zu NBA 2K23 dürfte wohl so ziemlich alles bereits mit dem Namen geklärt sein: Wie üblich erwartet euch dievon 2K, die mit einem dicken Lizenzpaket, zahlreichen Spielmodi und intensiven Mikrotransaktionen auf einen wartet. Immerhin: Als PS-Plus-Mitglied erhält man monatlich spezielle Packs für den MyTeam-Modus, der ein Stück weit dem Ultimate Team der FIFA-Reihe ähnelt.In Jurassic World Evolution 2 geht es hingegen darum, dass ihr eurenerrichtet, ohne dass dabei die Gehege offen stehen. Schließlich geht es schon darum, dass die Besucher nicht gefressen werden, oder? Zeitlich spielt Jurassic World Evolution 2 übrigens nach den Ereignissen von Jurassic World: Fallen Kingdom und lässt euch auch Kontakt mit Dr. Ian Malcolm, der von Jeff Goldblum synchronisiert wurde, aufnehmen.Zu guter Letzt schickt euch Trek to Yomi in ein 2D-Samurai-Abenteuer mit der optischen Ästhetik eines. Die Geschichte fällt dabei nicht außergewöhnlich aus, sondern es geht um typische Motive wie Rache und der Kampf um Leben und Tod.nicht auf ganzer Linie zu überzeugen, aber wer auf visuell interessante Spiele steht, sollte dem Spiel trotzdem eine Chance geben.Im Juni gibt es zudem nicht nur neue Spiele für Abonnenten von PlayStation Plus Essential, sondern auch