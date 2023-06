PlayStation Plus: Alle Essential-Spiele für Juli 2023 in der Übersicht

PS Plus: Die Gratis-Spiele im Juli 2023

Das Jahr schreitet weiter voran und schon ist der nächste Monat angebrochen: Imkönnt ihr euch als Abonnent vonwieder über Spiele-Zuwachs in der Bibliothek freuen. Erneut werden euchzur Verfügung gestellt.Über den PlayStation Blog hat Sony, nachdem zuvor der in der Regel zuverlässige Insider Bilibili-kun die Spiele vorab leakte, die Meldung offiziell gemacht. PS-Plus-Abonnenten dürfen sich demnach über einen Ego-Shooter, die Neuauflage eines Gruselabenteuers und ein emotionales Fuchsabenteuer freuen.Ab demkönnt ihr euch als zahlendes Mitglied von PlayStation Plus Essential die folgenden drei Spiele herunterladen:Bei Call of Duty handelt es sich um den fünften Serienteil der Black Ops-Reihe, die aus der Feder von Entwickler Treyarch stammt. Dabei wird euch rein inhaltlich das gewohnte Paket aus Singleplayer-Kampagne, zahllosen Online-Modi und einem Zombie-Modus geboten, wie man es eben kennt. Dem Titel gerecht geht es dieses Mal aber in die Zeit des Kalten Krieges und mitten in einen Spionage-Krieg zwischen CIA und KGB. Imzum Release im Jahr 2020 zu überzeugen, auch wenn definitiv Verbesserungspotenzial vorhanden war.Alan Wake Remastered wiederum ist die Neuauflage des einst 2010 veröffentlichten Remedy-Abenteuer, welches damals exklusiv noch auf der Xbox 360 erschienen ist. Mit dem Remastered schaffte es die ungewöhnliche Gruselgeschichte rund um den titelgebenden Autor aber auch endlich auf die PlayStation-Konsolen. Wer angesichts deszuvor noch den ersten Teil durchspielen will, kann im Juli die Chance über PlayStation Plus ergreifen.Das dritte Spiel im Bunde, Endling: Extinction is Forever, versetzt euch in die Haut einer Fuchsmutter und beschäftigt sich mit wichtigen Themen wie Klimakrise und Umweltzerstörung. Schließlich seid ihr der letzte überlebende Fuchs und müsst euch darum kümmern, dass euer Nachwuchs in einer Welt überlebt, die damit begonnen hat, sich selbst zu zerstören.lobten wir die Entwickler für ihre Erzählung, auch wenn die spielerische Seite nur bedingt mithalten kann.Falls ihr übrigens dienoch nicht eingelöst habt, dann wird es so langsam Zeit. Unter anderem erwartet euchund, die es sich gerne auf eurer PlayStation gemütlich machen wollen.