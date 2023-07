PlayStation Plus: Übersicht über alle Gratis-Spiele für August 2023

PS Plus: Die Gratis-Spiele im August 2023

PGA Tour 2K23 - PS4 & PS5

- PS4 & PS5 Dreams

Death's Door

Das Jahr schreitet unaufhaltsam voran und der neue Monatsteht vor der Tür, was bedeutet, dass der Spielekatalog für Abonnenten vonwieder erweitert wird. Insgesamt stehen dreizur Verfügung.Mit einer offiziellen Ankündigung im PlayStation Blog hat Sony bekannt gegeben, welche Spiele diesen Monat im Abonnement enthalten sind. Die glücklichen PS-Plus-Abonnenten können sich diesmal auf ein Golfspiel, eine sich ständig weiterentwickelndes Spiel und ein unterhaltsames Abenteuer freuen.Ab demstehen den Abonnenten von PlayStation Plus Essential drei neue Spiele zum Download zur Verfügung. Für zahlende Mitglieder sind diese Spiele kostenlos:Setzt euer Können auf derein und misst euch mit den Profis. Werdet der nächste FedExCup-Champion. Spielt zum ersten Mal als männliche und weibliche Profis, einschließlich Tiger Woods, online oder lokal. Verbessert Euren MyPLAYER, zeigt Euren Stil auf dem Grün mit neuer lizenzierter Ausrüstung und Kleidung und entwerft Euren Traumplatz mit dem Course Designer und Tausenden von anpassbaren Objekten.In Dreams könnt Ihr eine außergewöhnliche Spielwelt der preisgekrönten Entwickler von Media Molecule entdecken.und erkundet Community-basierte Werke aus der ganzen Welt. Dreams ist ein kreativer Spielplatz, auf dem alles möglich ist - Spiele, Musik, Kunst und vieles mehr.In diesemerlebt Ihr eine düstere, aber auch humorvolle Geschichte. Verschafft euch einen Vorteil, indem ihr eure Charakterwerte anpasst und die Fähigkeiten und Upgrades meistert, die ihr während eurer Erkundung einer Welt voller veränderter Bewohner und unzähliger Geheimnisse erhaltet. Bringt Hoffnung in die seltsamen und wunderbaren Charaktere, denen Ihr auf Eurem Weg begegnet.Wenn ihr noch nicht in den Genuss der, solltet ihr jetzt zuschlagen. Aufregende Titel wieundwarten darauf gespielt zu werden.