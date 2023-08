PlayStation Plus: Mit Deathloop & Watch Dogs - 9 Spiele verlassen das PS Plus-Abo im September

Nur noch bis 19. September: 9 Spiele, von denen sich PS Plus-Mitglieder im neuen Monat trennen müssen

Wie in jedem neuen Monat spendiert Sony Mitgliedern des-Abonnements natürlich auch imwieder reichlich frisches Futter. Gleichzeitig heißt es abernehmen von den Titeln, die mit der Rotation schon im kommenden Monat rausfliegen.Im letzten Drittel des Sommers sind das gleich, die aus dem Aufgebot dergeworfen werden. Welche das sind, verrät ein Blick in den PlayStation Store – oder aber auf die nachfolgende Übersicht.und schafft somit gleichermaßenfür die zahlreichen neuen Titel, die uns mit einem PlayStation Plus-Abonnement in der nächsten Zeit begrüßen sollen. Noch bis zumhabt ihr als PS Plus-Mitglieder Zeit, den folgenden neun Titeln, darunter einige bekanntere aus den Reihen, eine letzte Chance zu geben:Steep verlässt den Abo-Service wie angegeben schon am via PlayStation Game Size), während die restlichen Spiele noch ein paar Tage länger verfügbar sein sollen. Gerade um die ersten beiden Watch Dogs-Teile ist es schade, aber auch Deathloop zählt zu den beliebteren Titeln, die weichen müssen.Doch zum Glück gibt es auch noch gute Nachrichten: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, welcheerwarten. Mit dabei:und, das für die eine oder andere spaßige Session sorgen dürfte. Und:sind bereits seit längerer Zeit kein Geheimnis mehr.